Guagni: “Davide un esempio per i più giovani. Viola Park? Firenze meritava un investimento così. Io di nuovo alla Fiorentina…”

Alla cerimonia di apertura del primo memorial Davide Astori ha parlato anche l’ex capitano della Fiorentina femminile Alia Guagni, attualmente in forza al Milan. Queste le sue parole riprese da Fiorentinanews.com: “Davide è stato un esempio. Ci piace ricordarlo perché era di una semplicità incredibile, un esempio soprattutto per le nuove generazioni. Lo scudetto con la Fiorentina Femminile è un ricordo che porterò con me per tutta la vita. Io di nuovo in viola? La mia carriera viaggia di anno in anno, adesso sono al Milan e mi godo la nuova stagione.

La squadra viola femminile viola quest’anno si è rifatta dopo un’annata abbastanza brutta. Il Viola Park? Non ho avuto modo di andarci, ma credo sia spettacolare. La squadra femminile ne gioverà tantissimo, Firenze si meritava un investimento simile”.