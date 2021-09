Guai in vista per Bernardeschi. Maxi multa e lavoratori in nero per lo stabilimento balneare dell’ex Fiorentina

Guai in vista per Federico Bernardeschi. Dopo la super estate culminata con la vittoria dell’Europeo e il matrimonio con Veronica Ciardi, per l’ex giocatore della Fiorentina in arrivo una salatissima multa di oltre 40mila euro e la sospensione dell’attività per lo stabilimento balneare Amare Holi beach a Marina di Carrara, di proprietà del calciatore della Juventus.

Come riporta La Nazione, il motivo della sanzione risulta essere l’accertamento da parte dei militari di ben 11 lavoratori ‘a nero’, accertati durante una delle feste organizzate all’interno dello stabilimento balneare.

Le forze dell’ordine, nei giorni scorsi, hanno scoperto proprio in quel bagno 16 giovani lavoratori, tra camerieri, barman e lavapiatti, di cui solo 5 avevano un contratto regolare. Tra gli undici ragazzi, scoperto anche un extracomunitario. I carabinieri hanno quindi “formalizzato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che può essere revocata dopo la regolarizzazione di tutti i lavoratori in nero”. La società romana che gestisce il locale invece, ha fatto sapere che lo stabilimento è regolarmente aperto non essendoci stato alcun provvedimento di chiusura.