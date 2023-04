L’Inter non sa più vincere in campionato. Anche il Monza sbanca San Siro Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L’Inter cade clamorosamente in casa contro il Monza, sconfitto 0-1 grazie al 78′ di Caldirola. I nerazzurri non vincono in Serie A da ben 6 partite, complice anche la sconfitta a San Siro contro la Fiorentina per 0-1.

Con questi tre punti la squadra brianzola sale a quota 38 punti, mentre l’Inter rimane a 51 punti, al 5⁰ posto, in attesa della partita dell’Atalanta contro la Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 75, Lazio 61, Roma 53, Milan 53, Inter 51, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 44, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Monza 38, Sassuolo 38, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 15.