Dopo il pari con la Fiorentina, l’Atalanta ritrova i tre punti superando la Roma di Mourinho Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco conclusa l’ultima gara in programma della 31° giornata di Serie A, fra Atalanta e Roma. Gli uomini di Gasperini hanno superato Mourinho & Co. per 3-1 grazie alla rete di Pasalic, l’autogol di Llorente e il gol di Koopmeiners. Vano il tentativo di rimonta dei giallorossi con Pellegrini, che da fuori area aveva superato Sportiello per il momentaneo 2-1.

Con questi tre punti, la squadra di Gasperini si porta a 10 lunghezze dalla Fiorentina, allungando quindi ulteriormente il distacco dei Viola dall’ultimo posto disponibile per l’Europa. Battuta d’arresto per la corsa Champions della Roma.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 78, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 56, Inter 54, Atalanta 52, Bologna 44, Fiorentina 42, Udinese 42, Torino 42, Monza 41, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17.