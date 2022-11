Guarino non ci sta: “Abbiamo dominato la partita, è un peccato non averla portata a casa”

Rita Guarino, tecnico dell’Inter Women, spiega cos’è mancato alla sua squadra nel corso della partita contro la Fiorentina. Dopo il pareggio a Firenze, l’allenatrice nerazzurra ha commenta così al canale ufficiale Inter TV:

“Abbiamo sicuramente disputato un’ottima gara e una buona prestazione, soprattutto nei primi 45′. Ho visto la squadra fare il proprio gioco ma ci è mancato la scelta dell’ultimo passaggio. In qualche occasione l’Inter ha avuto la possibilità di andare in rete e non ci è riuscita. Ma anche nel secondo tempo potevamo sicuramente affondare il colpo, in una partita che, comunque, ci ha visto dominare. È un peccato non essere riuscite a portare a casa questi tre punti”.