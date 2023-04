Guccione: “Commisso ha usato parole chiare sull’idea di Renzi di demolire le curve: avanti con questo progetto”

In una nota stampa, l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione ha commentato le parole di Rocco Commisso e Joe Barone nella conferenze stampa di ieri. Queste le se dichiarazioni:

“Bene l’avvio della gara per la realizzazione del nuovo Stadio Franchi. Congratulazioni agli uffici del Comune per l’efficienza con cui hanno operato. Fermarsi con un finanziamento in essere vuol dire non rispettare le milestone e quindi perdere il finanziamento per il non rispetto delle condizionalità dei fondi assegnati. Non avremmo mai potuto permetterlo. Commisso ha usato parole chiare sull’idea di Renzi di demolire le curve, dobbiamo andare avanti con questo progetto”