Guccione lancia un attacco a Renzi: “Schizofrenico pensare che gli stadi siano concorrenti delle scuole. Sono infrastrutture sociali e hanno tutte le caratteristiche per i finanziamenti comunitari”

A Roma con il sindaco di Firenze, Dario Nardella, c’era anche l’assessore allo Sport, Cosimo Guccione, a perorare la causa del rifacimento del Franchi.

Guccione ha anche lanciato anche un velato attacco all’ex premier Matteo Renzi: “C’è una città che vuole contribuire alla riqualificazione di uno stadio – le parole sono riportate da La Repubblica – ma la sovrintendenza ha detto no, questa città trova le risorse finanziare, ma le si chiede perché non si fanno scuole. Come se gli stadi fossero concorrenti delle scuole, è un qualcosa di schizofrenico”.

Poi ha aggiunto: “Lo stadio è anche un’infrastruttura sociale, è uno strumento di riqualificazione urbana, crea posti di lavoro e rispecchia tutte le caratteristiche per i finanziamenti comunitari”.