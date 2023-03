Guccione: “Siamo già al lavoro per fornire al governo le risposte necessarie sul restyling del Franchi. Il nostro obiettivo…”

L’assessore allo sport del comune di Firenze Cosimo Guccione è tornato a parlare del restyling del Franchi: “Siamo già al lavoro per fornire al governo le risposte necessarie. In questi mesi abbiamo fatto moltissimi interventi urbanistici e anche sullo stadio: come sapete interverrà il sindaco e quindi avremo via via degli aggiornamenti”.

Poi ha proseguito: “l nostro obiettivo è realizzare il Franchi più velocemente possibile in modo che i cittadini possano andare a tifare la squadra i uno stadio moderno”.