Guerini: “La Fiorentina in Conference può dire la sua, perché c’è più gioco e meno tattica. Ormai è tardi per trovare un bomber”

L’ex giocatore e allenatore della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato a Radio Bruno della squadra viola e del suo percorso fino a oggi: “Italiano gioca sempre per vincere, ma a volte deve capire che qualche pareggio non fa male. La sua squadra domina spesso e volentieri il gioco, ma poi butta via le partite per delle ingenuità. Con il ritorno degli infortunati si aggiunge velocità alla rosa e potrà contare anche sulle ripartenze”.

“Adesso penso che sia tardi per trovare sul mercato un profilo da 15-20 gol a stagione. Bisogna contare sul fatto che segnino tutti in questa squadra. In Conference la Fiorentina può dire la sua, perché si gioca di più e c’è meno tattica, il che asseconda il modo di giocare dei viola”.