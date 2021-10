Guerini: “La Fiorentina tiri il collo a Vlahovic e monetizzi al massimo dalla sua cessione. A Firenze servono giocatori orgogliosi di indossare la maglia viola”

L’ex dirigente viola Vincenzo Guerini è intervenuto a Lady Radio commentando le vicende di casa Fiorentina: “Faccio i complimenti a Italiano e la sua squadra. Mi diverte vedere questa Fiorentina che mette paura a tutti e gioca sempre per vincere, in casa o fuori. La mentalità è cambiata rispetto agli ultimi anni. Quello che verrà in questa stagione sarà tutto di guadagnato, poi la società dovrà rinforzare la squadra seguendo i suggerimenti dell’allenatore”.

Poi sul caso Vlahovic: “Non ci voleva, ma la realtà oggi è questa, le bandiere non esistono più. La Fiorentina ha fatto un’offerta importante e non ha ricevuto nemmeno la soddisfazione di potersi mettere a un tavolo. Dispiace perché a Firenze è stato benvoluto e amato. Ora la Fiorentina deve monetizzare al meglio dalla cessione di Vlahovic e usare lo stesso metro usato da lui nei confronti del club, tirare il collo più che può. Poi dovrà reinvestire quei soldi. Servono giocatori orgogliosi di giocare nella Fiorentina e di vederla come un punto di arrivo”.