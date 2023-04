Guerini: “Mi piacerebbe che la Fiorentina in finale potesse battere la seconda squadra di Torino. Sono gli avversari a doversi preoccupare dei viola e non viceversa”

Nel corso della sua vita, Vincenzo Guerini, è stato giocatore, allenatore (giovanili e prima squadra) e anche dirigente della Fiorentina.

Intervenuto su Lady Radio, Guerini ha parlato della vittoria viola contro la Cremonese: “L’unico pericolo era sottovalutare la partita, ma non è successo e la squadra ha vinto meritatamente. I giocatori non hanno bisogno di stimoli, sanno benissimo che questa è un’occasione importantissima per fare un salto di qualità, nei contratti, nell’immagine, per riprendere un rapporto con la città”.

Poi ha aggiunto: “Si vede che c’è una società solida, che ha tenuto duro e c’è la possibilità di togliersi grandi soddisfazioni. L’avversario in finale? Mi piacerebbe che i viola potessero battere la “seconda squadra di Torino” (la Juventus ndr). Ma un avversario vale l’altro, in questo momento sono gli altri a doversi preoccupare della Fiorentina”.