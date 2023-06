Guerini: “Sousa ottimo allenatore ma pessima persona. Mi chiuse in ufficio, non mi faceva neanche mangiare con la prima squadra”

Negli ultimi giorni il nome di Paulo Sousa è stato accostato con forza alla panchina del Napoli. Del tecnico portoghese ha parlato a Radio Marte l’ex team manager della Fiorentina Vincenzo Guerini: “Ottimo tecnico e pessima persona, uno dei pochi del mondo del calcio con il quale mi sono trovato malissimo. Quando arrivò ero dirigente della Fiorentina, ma lui mi chiuse in ufficio, non facendomi mai avvicinare ai giocatori, e non ho mai capito questa esclusione”.

E poi ha aggiunto: “Pensate che non mi faceva neanche mangiare con la prima squadra… Sono rimasto molto deluso dal suo atteggiamento. La sua Fiorentina giocava un bellissimo calcio, anche se crollò nel girone di ritorno. Certi suoi modi di fare però non mi sono mai piaciuti, e chi vi dice il contrario di lui mente”.