Guerini: “Torreira lo avevo già segnalato alla Fiorentina ai tempi del Pescara. Con Italiano sarà l’inizio di una nuova era viola”

Vincenzo Guerini, ex calciatore e dirigente della Fiorentina ha parlato così a Radio Bruno, ripercorrendo i suoi anni in viola e dando un parere sui temi di stretta attualità legati al mondo gigliato:

“Torreira? Spero di non essermi sbagliato. Lo avevo visto nel 2016 in una partita a Bologna. Giocava davanti alla difesa, da regista aveva una responsabilità enorme. Mi colpì molto, tant’è che lo avevo anche segnalato alla Fiorentina, poi non so cosa sia successo perché il mio compito era solo quello di segnalare i giocatori. poi quando Pradè è andato alla Samp se l’è preso e mi pare che abbiano fatto un affare niente male con l’Arsenal. Ora arriva a Firenze più maturo. Mi auguro, da tifoso viola, che serva alla causa. Spero possa far bene in quel ruolo come Pizarro, anche se non sarà affatto facile“.

Il passato alla Fiorentina: “Mi ricordo che quando c’ero io la Fiorentina offrì 10 milioni di euro per Verratti. Gran cifra per uno che veniva dal Pescara, ma poi è andato al PSG ed è finita lì. Quello che mi ha amareggiato è che a volte segnalavo 5 e non andavano su nessuno”.

Abbondanza nel centrocampo della Fiorentina? “Il rischio di essere troppi c’è, anche perché sono tanti i centrocampisti che si assomigliano molto come caratteristiche. E’ un bene avere alternative, ma se ne hai troppe devi fare certe scelte e non sempre risulta facile”.

Aspettative: “Quest’anno la Fiorentina deve fare un campionato diverso da quelli tristi degli ultimi anni. Ho apprezzato molto la scelta di Italiano. Credo sia l’inizio di una nuova era per i viola. Senza pretendere di arrivare subito in Europa, come spesso si fa a Firenze: costruiamo il gruppo e costruiamo il gioco, perché si vede un progetto logico”.

Montella in Turchia? “Mi fa tristezza. Ho vissuto 3 anni con lui, uno più bello dell’altro. Non so darmi una spiegazione sul perché sia finita così”.