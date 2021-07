Guerini: “Vecino come Perrotta, può fare molto comodo al Napoli. Se guarito è sicuramente un buon acquisto, ho un ottimo ricordo di quando era alla Fiorentina”

Vincenzo Guerini, ex club manager della Fiorentina con un passato anche nel Napoli, è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli parlando di un ex giocatore della Fiorentina, oggi in forza all’Inter, designato dalle voci di mercato come possibile sostituto di Demme nel Napoli di Spalletti, dopo l’infortunio rimediato dal centrocampista tedesco:

Vecino? E’ un incursore di centrocampo, può fare molto comodo al Napoli. Può essere simile a Perrotta, entra in area di rigore quando meno te l’aspetti. Se guarito è sicuramente un buon acquisto, ho un ottimo suo ricordo quando era a Firenze”.