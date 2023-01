Guidi: “La partita contro la Fiorentina sarà speciale per me dopo 12 anni passati nelle Giovanili viola. Krastev? Aquilani ha una rosa da vertici”

Come la Serie A, torna anche il campionato Primavera, con la Fiorentina di Alberto Aquilani che sarà impegnata in casa contro la Roma. Giallorossi che si presenteranno al cospetto dei viola forti del primato in classifica, con 5 lunghezze di vantaggio sulla Juventus prima inseguitrice. Per il tecnico, Federico Guidi, sarà una sfida da ex e con queste parole ha presentato il match sui canali ufficiali del club giallorosso:

“L’incognita sosta ce l’abbiamo noi, così come gli altri, è un discorso che vale per tutti. Vedremo come riusciremo a ripartire. A Firenze sarà particolare per me dopo 12 anni passati all’interno del settore giovanile viola, dove ho tanti amici, sarà certamente emozionante la mia prima da avversario. Poi avremo davanti una squadra costruita per i vertici, con cinque classe 2003 con calciatori di qualità come Krastev. Campo difficile, ma noi cercheremo di farci trovare pronti”.