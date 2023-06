Guidi: “Mai perso contro la Fiorentina. C’è molto rammarico per il gol nei minuti finali”

Al termine del quarto di finale contro la Fiorentina di Alberto Aquilani, l’allenatore della Roma Federico Guidi ha cosi commentato la prestazione dei suoi ragazzi dopo l’eliminazione:

“C’è dispiacere per aver preso il gol del 3-3 negli ultimi secondi. C’è tanta soddisfazione per noi visto le tante assenze e per il gol di un 2006. Uscire da una battaglia calcistica cosi, contro una squadra che presentava cinque 2003, che hanno sempre fatto la differenza negli anni scorsi, è chiaro che ci inorgoglisce molto: questo è la riprova che il percorso che tutti quanti noi stiamo facendo è stato fatto nella maniera giusta e tutti i ragazzi sono molto cresciuto. Rammarico per l’eliminazione? Il rammarico nasce dal fatto che abbiamo preso gol negli ultimi secondi. Avevamo fatto un’impresa, giocando con otto undicesimi che nella prima parte non avevano mai giocato nella parte precedente di campionato, in più Faticanti e Pisilli che erano impegnati con la Nazionale. Siamo andati vicini a battere una squadra forte al limite d’età, pur non perdendo sul campo neanche stavolta”