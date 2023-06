Guidi: “Vedere Cerofolini, Ranieri e Venuti in Prima Squadra è un’emozione unica. La Coppa Italia Primavera vinta contro i viola? Qualche episodio è girato a nostro favore”

L’allenatore della Roma Primavera Federico Guidi ha parlato al Salotto del Calcio in onda su TVL Toscana, intervenendo anche sul suo passato alla Fiorentina e sui confronti che ci sono stati quest’anno tra i giovani del settore giallorosso e quello viola: “Mourinho e tutta la Roma sono estremamente attenti alla crescita del settore giovanile, a metà stagione tanti giocatori sono saliti in prima squadra. Ci deve essere coraggio e la voglia di non bruciarli. Il sistema calcio italiano però pecca in questo. Si giudica troppo velocemente, ma gli ultimi risultati delle nazionali giovanili dimostra che il talento qui c’è. Bisogna aspettare

Nelle giovanili è buono arrivare al risultato, ma bisogna anche vedere come lo raggiungi. Nel percorso vanno valorizzati i ragazzi e prepararli alla prima squadra. Nella Fiorentina quest’anno c’erano diversi profili interessanti. Cerofolini, Venuti, Ranieri, li avevo io in Primavera… Vederli in Prima Squadra è stato emozionante. La Coppa Italia Primavera vinta contro la Fiorentina è stata bella, per me è stato molto particolare perché ho lavorato 12 anni a Firenze. E’ stata una partita intensa, qualche episodio è stato a nostro favore, perché loro sono rimasti in 10 uomini”.