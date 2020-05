Guidolin: “Firenze è legatissima alla Fiorentina e merita tante belle cose. Le otterrà grazie a Commisso”

Non sempre bendisposto nei confronti della Fiorentina ma il tempo ha sicuramente rimarginato qualche ferita del passato e ora Francesco Guidolin di Firenze ne parla molto bene, come ad esempio a La Nazione dove ha descritto così l’impatto di Commisso: “Non conosco personalmente Commisso, ma ci sono tantissime cose che mi piacciono di lui. È una persona ‘vera’, sprigiona simpatia e soprattutto mi sembra un grande appassionato di calcio. E questo lo porterà a fare il bene della squadra, con grandi prospettive. So quanto Firenze è legata alla Fiorentina e so che Firenze merita tante belle cose”.