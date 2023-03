“Ha già la testa alla Fiorentina”. Sabiri diventa un caso a Genova

35 minuti. Tanto è rimasto in campo Abdelhamid Sabiri in Sampdoria-Salernitana prima di essere sostituito dal tecnico blucerchiato Dejan Stankovic. Il nazionale marocchino è finito nel mirino dei tifosi blucerchiati per il suo comportamento sul terreno di gioco. L’accusa principale? “Ha già la testa alla Fiorentina”. Questo si legge a giro per i social e nei commenti scritti dai sostenitori della Samp.

Eh sì, perché al termine di questa stagione si trasferirà a Firenze, comunque vada a finire questo campionato per la sua squadra. L’operazione è stata chiusa nelle ultime ore dello scorso mercato con i viola che si sono impegnati ad acquistarlo a titolo definitivo, lasciandolo in prestito in Liguria fino a giugno.