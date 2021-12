Hellas Verona-Fiorentina: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Fissata alle ore 18.30 al Bentegodi di Verona l’ultima gara del 2021 della Fiorentina, che scenderà in campo per affrontare l’Hellas di Igor Tudor. Partita importante per i ragazzi di Vincenzo Italiano, che proveranno a rimanere agganciati alla zona Europa prima della sosta natalizia. Il fischietto sarà quello di Daniele Doveri, per un match che, oltre l’amicizia tra le due tifoserie sugli spalti, si preannuncia combattutissimo.

