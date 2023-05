Henderson sfotte Vlahovic: “Uuh… 80 milioni oh!”

Serata davvero negativa quella vissuta dalla Juventus in casa dell’Empoli. E come se non bastasse il 4-1 finale incassato, per l’ex centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, sono arrivati anche gli sfottò da parte del centrocampista azzurro, Liam Henderson.

Non è chiaro come la discussione tra i due sia cominciata, ma è chiaro il labiale delle parole pronunciate dall’empolese: “Uuh… 80 milioni oh!”. Il significato di questa sua espressione è facilmente spiegabile, come a dire: sei stato pagato tanti soldi ma è tutto qui quello che sai fare?