Hien apre al passaggio alla Fiorentina, ma l’Atalanta è in vantaggio sul difensore

La Fiorentina vuole rinforzare un reparto difensivo che in quest’ultima stagione ha creato non pochi grattacapi a Vincenzo Italiano, cercando il partner ideale per Milenkovic. Il primo nome sulla lista di Pradè corrisponde al centrale dell’Hellas Verona Isak Hien, classe ’99 per il quale la Fiorentina ha già chiesto informazioni.

Una prima importante apertura al trasferimento è arrivata dal ragazzo. Rimangono tuttavia diversi gli ostacoli da superare per assicurarsi il difensore svedese ma con origini del Burkina Faso. L’Hellas Verona chiede per lui 10 milioni e l’interesse lo hanno manifestato anche Atalanta e Strasburgo, club che la prossima stagione saranno in Europa a differenza dei viola, che aspettano ancora una decisione definitiva sulla questione Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, poi, sul giocatore attualmente in vantaggio ci sarebbe l’Atalanta, che ha già partecipato a diversi incontri con l’Hellas ed è vicina a raggiungere l’accordo personale con il giocatore. Le trattative proseguiranno nei prossimi giorni.