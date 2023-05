Hitz: “La nostra vittoria è stata un po’ fortunata, ma abbiamo sfruttato quello che ci ha concesso la Fiorentina. Sorpresi dal clima del Franchi, ma al ritorno…”

In un’intervista concessa a bazonline.ch dopo Fiorentina-Basilea, ha parlato il portiere del club svizzero Marwin Hitz. Queste le sue parole: “Abbiamo sfruttato al meglio questa trasferta. Come previsto, è stato molto difficile. Abbiamo affrontato un ottimo avversario e poi siamo stati sotto all’inizio. Ma abbiamo continuato a giocare in modo disciplinato, non ci siamo lasciati tentare e abbiamo continuato a difendere profondamente. C’erano due o tre situazioni in cui non ci comportavamo sempre bene. Ma è andata meglio dopo l’intervallo e ci siamo resi conto che potevamo ottenere qualcosa con il nostro possesso.

L’1-1 è stato un bel gol e il 2-1 forse un po’ fortunato. Ma dovresti accettare ciò che il tuo avversario ti offre. E la Fiorentina non era così superiore oggi da avere una possibilità dopo l’altra. Un punto sarebbe stato molto meritato, la vittoria un po’ fortunata. I miei interventi? Penso che ci siano stati due tiri in porta e alcuni calci piazzati pericolosi. Certo, non puoi sempre difendere tutto. Ma devo complimentarmi con tutta la squadra – non solo con la difesa – per come abbiamo difeso oggi”.