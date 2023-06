“Hjulmand ragazzo umile e molto equilibrato, Baschirotto invece non so come potrebbe impattare alla Fiorentina. Jovic? Non è affidabile…”

“Hjulmand si è adattato in fretta al campionato italiano. E’ un ragazzo umile e ha avuto una crescita importante. Non è un goleador, ma dà tanto equilibrio. Baschirotto? Tra Lecce e Fiorentina c’è differenza. Quando vai a giocare in una squadra come quella viola devi avere il carattere, non solo essere bravino”.

E sui centravanti: “Cabral può migliorare, ha caratteristiche importanti, mentre Jovic è discontinuo e non affidabile. Cabral deve essere aiutato di più dalla squadra”.