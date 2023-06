Horn e un ingaggio pesante che il Colonia non voleva più dargli. E non è solo sul taccuino della Fiorentina…

Il Corriere dello Sport-Stadio, da ieri, continua a riproporre con insistenza il nome di Timo Horn per la porta della Fiorentina.

Il giocatore tedesco è in scadenza di contratto perché con il Colonia non c’è stato né accordo dal punto di vista sportivo (non voleva fare la riserva nella prossima stagione), né di tipo economico. Stando a quanto rivelato dalla Bild, il portiere prendeva oltre tre milioni di euro di ingaggio, mentre la sua attuale squadra voleva pagargli d’ora in avanti solo il 15% di quanto percepito fin qui.

Non è solo sul taccuino della Fiorentina. Il quotidiano tedesco parla di offerte arrivate da Belgio e Olanda per lui. Destinazioni gradite, anche perché è appena diventato papà e la famiglia potrebbe rimanere a Colonia all’inizio. Per lui e sua moglie Carina, Firenze è probabilmente una delle alternative più attraenti che ci possono essere in Europa.