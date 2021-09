Hristov e i suoi fanno il colpo in trasferta a Venezia e lo Spezia supera anche la Juve. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Colpo in trasferta dello Spezia che vince a Venezia, all’esordio dell’impianto appena rinnovato dai lagunari: vittoria per 2-1 per gli uomini di Thiago Motta, grazie al gol proprio in extremis di Bourabia. Nel primo tempo invece era arrivato lo 0-1 siglato da Bastoni con un bel sinistro a giro dal limite, pareggiato da Ceccaroni al quarto d’ora della ripresa. Nel finale la beffa per la squadra di Zanetti, che resta a quota 3.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 10, Napoli, 9 Milan 9, Roma 9, Fiorentina 9, Atalanta 7, Udinese 7, Bologna 7, Lazio 6, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo 5, Spezia 4, Empoli 3, Venezia 3 , Genoa 3, 1 Cagliari, Juventus 1, 0 Salernitana 0, Verona 0.