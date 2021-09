Il difensore dello Spezia e ex Fiorentina Petko Hristov ha parlato della sua esperienza viola in un’intervista a Sportal.bg. Queste le sue parole: “Sono stato a Firenze solo il primo anno quando sono arrivato in Italia, dove ho giocato alcune partite con la Primavera. Poi la panchina in Prima Squadra e la decisione di darmi in prestito, poi prolungato per tre anni. Con la squadra viola ho fatto qualche ritiro estivo, probabilmente però non hanno visto abbastanza in me”.