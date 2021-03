I 100 milioni quattro anni fa e il “No” ai 40 della Fiorentina ma ora Cairo per Belotti rischia di incassare molto meno

Tanto l’ha tirata lunga Urbano Cairo con Belotti che a questo punto rischia di doverci rimettere una discreta cifra: nel 2017 il Torino per il suo bomber chiedeva addirittura 100 milioni di euro, forte di un contratto lungo e di una stagione pazzesca da 26 gol in campionato. Da quando a Firenze c’è Commisso poi, il Gallo è sempre stato l’identikit principale inseguito a vuoto dalla dirigenza viola, che durante la passata stagione propose anche una cifra vicina ai 40 milioni di euro per lui. Anche lì arrivò il muro granata e Belotti è rimasto a Torino ma con un contratto in scadenza al 2022: Calciomercato.com infatti, parla di addio molto probabile in estate da parte dell’attaccante, su cui ci sono Milan e Roma. Stavolta però Cairo potrebbe doversi accontentare di una cifra sui 30 milioni, vista la scadenza prossima.