I ‘500’ della Maratona acclamano il bomber che può realizzare i sogni della Fiorentina: Cabral e una standing ovation speciale

Arrivano buoni segnali dall’amichevole vinta dalla Fiorentina per 5-1 sui dilettanti del Serravezza Pozzi grazie ai gol di Cabral, Duncan, Bonaventura, Brekalo e Sottil. Una buona prova per rimettere in moto le gambe, per riprendere confidenza sul campo e, anche, per farsi abbracciare dai tifosi.

Non erano tantissimi (non più di 500 i presenti in Maratona) ma si son fatti comunque sentire. Applausi, cori, incitamento con Cabral tra i più acclamati. Il brasiliano è stato accolto da una vera e propria standing ovation ma, del resto, i tifosi l’hanno sempre sostenuto, anche quando non la buttava dentro. Oggi invece, il brasiliano è il centravanti al quale tutti chiedono i gol per dare forma ai sogni e per rendersi conto di quanto la città creda nella possibilità di tornare a vincere qualcosa.