I ballottaggi in difesa

Una difesa, quella della Fiorentna che fin qui ha concesso solo 9,7 tiri di media a partita, classificandosi alle spalle di Milan (7,3) e Torino (8). Ma la domanda da farsi ora è: chi giocherà in porta a Genova? Come evidenzia il Corriere Fiorentino, Terracciano è reduce dalla grande prova di Bergamo, Dragowski è stato protagonista in negativo a Roma.

Il ballottaggio è aperto e la gerarchia non è più così scritta anche se il polacco conserva un piccolo vantaggio. Così come a Marassi si dovrebbe rivedere Odriozola con Biraghi e Milenkovic confermati. Per il ruolo di altro centrale se la giocano Igor, Quarta e Nastasic.