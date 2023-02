I convocati del Braga: Jorge porta a Firenze tre giocatori della squadra B

Il tecnico dello Sporting Braga, Artur Jorge, ha convocato 24 giocatori per la partita contro la Fiorentina, valida per il ritorno dei play off che garantiscono l’accesso agli ottavi di Conference League.

Fanno parte del gruppo che arriverà in Toscana il difensore centrale turco Serdar Saatçı e l’attaccante Roger, solitamente utilizzati nella squadra B, così come il giovane portiere Bernardo Fontes.

All’andata i viola erano riusciti ad imporsi per 4-0 in casa dei portoghesi.

Portieri: Matheus, Tiago Sá e Bernardo Fontes;

Difensori: Victor Gómez, Niakaté, Serdar Saatçı, Sequeira, Paulo Oliveira, Joe Mendes e Borja;

Centrocampisti: André Horta, Racic, Pizzi, Gorby, Castro e Pedro Santos;

Attaccanti: Rodrigo Gomes, Abel Ruiz, Roger, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Banza, Bruma e Iuri Medeiros.