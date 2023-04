I convocati del Monza: Palladino recupera un centrocampista per la Fiorentina, rosa al completo

Pochi minuti fa, al termine della sessione di rifinitura pomeridiana della sua squadra, l’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha reso nota la lista ufficiale dei convocati in vista della partita casalinga di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nonostante sia stato costretto ad uscire al ’28 per infortunio nell’ultima trasferta di Milano contro l’Inter, risulta essere regolamente disponibile l centrocampista Stefano Sensi: da capire se verrà impiegato dal primo minuto o se a gara in corso.

Questa la lista dei 27 giocatori convocati da Palladino:

2 Donati, 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Carboni, 12 Sensi, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 37 Petagna, 47 Mota Carvalho, 55 Izzo, 77 D’Alessandro, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.