I convocati del Torino: recuperano due pedine importanti per Juric, out Radonjic

Da poco diramata la lista dei convocati del Torino per la partita di questo pomeriggio contro la Fiorentina. Già ieri era arrivata la notizia del recupero lampo di Sanabria, che infatti è presente tra i giocatori a disposizione dopo l’infortunio muscolare. Recuperato anche Miranchuk per i granata. Out, invece, Radonjic.

Questa la lista completa dei convocati: