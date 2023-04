I convocati della Cremonese: Ballardini deve fare a meno di quattro pedine contro la Fiorentina

La Cremonese ha diramato la lista dei convocati in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ballardini dovrà fare a meno dei quattro infortunati Chiriches, Acella, Ferrari e Okereke. L’unico dubbio riguardava l’attaccante, che però non ha recuperato in tempo per il match.

Questa la lista completa dei convocati: