I convocati della Fiorentina: assente Brekalo. Non ce la fa Sottil, c’è Venuti

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati scelti da Vincenzo Italiano per la gara di domani di Conference League contro lo Sporting Braga. Niente da fare per Riccardo Sottil: nonostante l’ottimismo visti gli ultimi allenamenti (compreso quello di stamani), non è ancora tempo per tornare a piena disposizione del tecnico. Out anche Josip Brekalo, evidentemente non recuperato al 100%.

Chi è in lista nonostante le condizioni non ottimali è Lorenzo Venuti: Italiano ha scelto di contare su di lui nonostante il ragazzo non si sia allenato questa mattina, insieme al resto dei compagni.

Di seguito, la lista: