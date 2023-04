I convocati della Fiorentina: fuori Bonaventura, ma c’è Mandragora. Rientrano anche Brekalo e Venuti

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati scelti da mister Vincenzo Italiano per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese. Non ce la fa a recuperare Giacomo Bonaventura, ma figura in lista Rolando Mandragora, che batte i problemi fisici ed è a disposizione dell’allenatore. Rientrano anche Josip Brekalo e Lorenzo Venuti, dopo l’attacco febbrile che lo ha tenuto fuori contro il Monza. Nessun’altra modifica, a parte l’indisponibilità ovvia di Kayode, impegnato ieri nella finale di Coppa Italia Primavera.

Di seguito, i convocati scelti da Italiano: