La Fiorentina ha appena comunicato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro il Milan. Un solo cambiamento rispetto alla squadra di Verona, ossia l’assenza dell’infortunato Aleksa Terzic. Per il resto Italiano potrà contare su tutti i suoi elementi, in attesa di capire chi sceglierà per scendere in campo dal primo minuto.