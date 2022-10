I convocati della Fiorentina: Italiano costretto a rinunciare solo a Sottil e Gonzalez. Rientra un centrocampista

Pochi minuti l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta di La Spezia. Saranno 24 i viola che partiranno questa sera alla volta della Liguria, e domani scenderanno in campo alle ore 15 allo Stadio Picco. Come era facilmente ipotizzabile restano ancora indisponibili Nico Gonzalez, che difficilmente vedremo prima della pausa per il mondiale, e Riccardo Sottil, che secondo Italiano è però molto vicino al rientro in squadra. Regolarmente disponibile Youssef Maleh, out nell’ultima di Conference League contro il Basaksheir e contro l’Inter.

Questa la lista completa dei convocati:

Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Dodo, Igor, Duncan, Gollini, Ikone, Jovic, Kouame, Maleh, Mandragora, M.Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Terracciano, Terzic, Venuti, Zurkowski.