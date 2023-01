I convocati della Fiorentina: Italiano perde anche Saponara, con la Roma torna Terracciano

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista ufficiale dei convocati in vista della delicag trasferta di domani contro la Roma di Jose Mourinho. Alla lunga lista degli indisponibili – sono out Sottil, Mandragora, Cabral e Quarta – il tecnico gigliato dovrà fare a meno anche di Riccardo Saponara, che fino all’ultimo ha lottato per rientrare tra i convocai. Italiano per questo, in attesa di eventuali arrivi dal mercato, continua ad attingere dalla primavera di Alberto Aquilani: sono 4 i giovani aggregati alla prima squadra. Torna regolarmente disponibile Pietro Terracciano, dopo aver smaltito il problema degli ultimi giorni.

Questa la lista ufficiale dei convocati:

Amatucci, Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Cerofolini, Dodo, Distefano, Igor, Duncan, Gollini, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kayode, Kouame, Krastev, Milenkovic, Terracciano, Terzic, Venuti.