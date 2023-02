I convocati della Fiorentina: Italiano perde un centrocampista all’ultimo minuto, torna Castrovilli

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per la sfida di domani sera contro la Juventus degli ex Chiesa e Vlahovic. Il tecnico, che dovrà fare a meno degli squalificati Igor e Mandragora, dovrà fare a meno anche di Antonin Barak: il centrocampista ceco, come comunicato dal club viola, ha avuto una sindrome gastrointestinale e per questo non partirà per il capoluogo piemontese. Torna tra i convocati anche Gaetano Castrovilli

Questa la lista completa dei convocati della Fiorentina:

Amrabat, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Castrovilli, Cerofolini, Dodo, Duncan, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, M.Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sirigu, Terracciano, Terzic, Venuti.