I convocati della Fiorentina: nessun imprevisto per Italiano. Assenza preventivata ma pesante in difesa

La Fiorentina ha da poco diramato la lista ufficiale dei convocati scelti da mister Vincenzo Italiano per la gara di Conference League contro il Lech Poznan. Nessun imprevisto per il tecnico viola, che ritrova il gruppo squadra al completo, tranne Sirigu (ormai out da lungo tempo) e Martinez Quarta; l’argentino è squalificato per somma di ammonizioni. Confermato ancora il classe 2007 Vannucchi come terzo portiere. Rientra in lista Amrabat, dopo la squalifica rimediata in campionato che non gli ha permesso di giocare contro lo Spezia.

Di seguito, la lista dei convocati: