I convocati della Fiorentina: nessuna sorpresa per Italiano. Si rivede Sirigu come in Coppa Italia. C’è Castrovilli, ma…

La Fiorentina ha da poco diramato i convocati scelti da mister Vincenzo Italiano per la finale di Conference League contro il West Ham. Nessuna brutta sorpresa dell’ultimo minuto per il tecnico viola, che può confermare il gruppo in blocco.

Presente Gaetano Castrovilli, nonostante questa mattina si sia allenato a parte e, come detto da Italiano in conferenza stampa, non sarà a disposizione a causa della botta presa venerdì scorso contro il Sassuolo. Come in finale di Coppa Italia, la Fiorentina compie il bel gesto di convocare Sirigu.

Di seguito, i convocati: