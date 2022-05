I convocati della Fiorentina: Odriozola ce la fa e torna, al contrario di Sottil. Ancora una volta portato un giovane in prima squadra

Vincenzo Italiano ha da poco diramato la lista dei convocati della Fiorentina per la sfida di domani contro la Sampdoria. Rientra in lista Alvaro Odriozola, dopo l’esclusione contro la Roma. Ancora niente da fare per Sottil, impegnato da un problema fisico e anche lui già in tribuna contro i giallorossi. Assente anche Amrabat, data la squalifica. C’è ancora una volta Munteanu, aggregato alla prima squadra.