I convocati della Fiorentina: out un titolarissimo di Italiano. C’è un classe 2007

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista ufficiale dei convocati in vista della trasferta di domani contro la Cremonese di Ballardini. Contro ogni ipotesi il tecnico dovrà fare a meno di Pietro Terracciano, al suo posto sarà aggregato il classe 2007 Tommaso Vannucchi: il numero 1 gigliato è stato messo KO da un attacco influenzale last minute e non partirà con il resto della squadra. Per il resto squadra al completo con Terzic unico assente.

Questa la lista completa:

Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Castrovilli, Cerofolini, Dodo, Igor, Duncan, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Mandragora, M.Quarta, Cabral, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sottil, Sirigu, Vannucchi, Venuti.