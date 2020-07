I convocati della Fiorentina per la partita con l’Inter: Un titolare assente e una giovane promessa tra gli aggregati

Resi noti da parte della Fiorentina i convocati per la partita di domani sera contro l’Inter. In questa lista non c’è il portiere Dragowski, evidentemente non al meglio dal punto di vista di fisico. Per questo motivo troviamo invece il giovane estremo difensore Chiorra. Al di là di questa defezione, non troviamo assenze di rilievo per Iachini, che quindi ha l’imbarazzo della scelta, specialmente nel settore offensivo.

Questa la lista completa: Agudelo, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Chiorra, Cutrone, Dalbert, Duncan, Ghezzal, Kouame, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic.