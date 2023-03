I convocati della Fiorentina: Sottil assente a sorpresa. I dettagli

Da pochi minuti, Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Sivas, dove la Fiorentina affronterà i turchi del Sivasspor per gli ottavi di finale di Europa Conference League.

Assente a sorpresa Riccardo Sottil, tenuto fuori in via precauzionale. Out Biraghi, squalificato, e Terzic, ancora alle prese con un infortunio muscolare. Nessun giovane della Lista B è invece presente nell’elenco. Di seguito, la lista completa: