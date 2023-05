I convocati della Fiorentina: Terracciano stringe i denti, torna in lista Cabral. Confermata l’assenza di Sottil

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati scelti da mister Vincenzo Italiano per la semifinale d’andata di Conference League contro il Basilea. Nonostante la febbre, Pietro Terracciano stringe i denti e prova ad essere a disposizione del mister anche domani. Dopo l’assenza a Napoli, torna Arthur Cabral, che oggi si è allenato regolarmente e sarà della partita. Niente da fare per Sottil che, come anticipato da Italiano, ha qualche problemino fisico che lo tiene out. Brekalo ha da poco recuperato in pieno, ci sarà anche domani.

Di seguito, la lista dei convocati: