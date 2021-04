I convocati dell’Atalanta: Gasperini recupera un ex viola, out Hateboer e Pessina

Pochi minuti fa, dopo la consueta conferenza stampa della vigilia, l’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Fiorentina di Beppe Iachini. Il tecnico di Grugliasco ha a disposizione “solo” 22 giocatori: come confermato in precedenza in sala stampa, l’ex viola Luis Muriel tornerà a disposizione dopo aver smaltito i problemi alla schiena. Restano invece a Bergamo il lungodegente Hans Hateboer, a cui serviranno ancora una quindicina di giorni per rientrare in gruppo, e Matteo Pessina, ancora alla presa con il Covid dopo la convocazione con la nazionale di Roberto Mancini.

Ecco la lista completa dei convocati, pubblicata sul sito ufficiale del club bergamasco:

13 Mattia Caldara

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

95 Pierluigi Gollini

8 Robin Gosens

72 Josip Iličić

20 Viktor Kovalenko

7 Sam Lammers

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

9 Luis Muriel

6 José Luis Palomino

88 Mario Pašalić

17 Cristian Romero

31 Francesco Rossi

40 Matteo Ruggeri

57 Marco Sportiello

4 Boško Šutalo

2 Rafael Toloi

91 Duvan Zapata