I convocati dell’Atalanta: Gasperini recupera Zapata, Gosens e Piccoli. Out Muriel insieme ad altri due

Diramati i convocati anche dell’Atalanta in vista della partita di domani sera contro la Fiorentina. Gian Piero Gasperini recupera due pedine importanti per l’attacco come Zapata e Piccoli, anche se non saranno al 100% della forma fisica dopo gli acciacchi fisici. C’è anche Gosens, anche lui infortunato con la nazionale tedesca. Presente Musso, rientrato come gli altri sudamericani solo oggi in Italia. Rimangono out per infortunio invece l’ex Fiorentina Muriel e Hateboer, per squalifica invece De Roon.

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Lovato, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Ilicic, Zapata, Piccoli.