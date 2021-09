I convocati dell’Inter: Vidal e Correa non ce la fanno, in attacco Inzaghi punta su Dzeko e Lautaro

L’Inter ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di domani sera contro la Fiorentina. Come previsto mancheranno il centrocampista Vidal e l’attaccante Correa, entrambi ai box per problemi fisici. Per il resto Inzaghi potrà contare su tutti gli effettivi.

Ecco la lista completa dei convocati: Handanovic, Cordaz, Radu; de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Vecino, Perisic, Calhanoglu, Barella, Sangalli, Brozovic; Sanchez, Dzeko, Lautaro, Satriano.